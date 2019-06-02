На юге Турции обнаружили табличку возрастом 2.300 лет

В юго-западной турецкой провинции Мугла случайно была обнаружена древняя табличка возрастом около 2,3 тысячи лет.

По сообщениям СМИ, табличка была обнаружена в заборе на территории одной из школ провинции в ходе строительных работ.

Табличку обнаружил археолог Окан Озальп, который принимал участие в проведении дорожных работ муниципалитета района Датча возле начальной школы Казым Йылмаз, расположенной в районе Искеле.

Обнаружив табличку с надписями на древнегреческом языке Озалп немедленно сообщил об этом в соответствующие инстанции.

Прибывшие на место, где была найдена табличка, сотрудники музея благополучно отделили ее от забора.





Озалп сообщил журналистам, что найденная табличка относится к 3 веку до нашей эры. Он отметил, что, по их предположениям, изначально она была прикреплена к статуе.

«Возможно, эта табличка была написана в честь того, кто служил городу в то время, и ее поставили рядом со статуей, чтобы поблагодарить этого человека», — сказал Озалп.

Точная дата изготовления таблички будет определена в ходе дальнейшего исследования, добавил он.

На территории расположенной на юге Турции провинции Датча находился древнегреческий город Книдос.