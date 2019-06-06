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5 человек погибли в результате пожара на фабрике в Турции

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 06.06.2019 17:33
Фото: IHA

В результате пожара, произошедшего на фабрике в районе Чайырова в северо-западной турецкой провинции Коджаэли, погибли по меньшей мере пять рабочих и еще пятеро получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Причину пожара, охватившего четырехэтажное здание, по последним данным, выяснить пока не удалось.

Как сообщается, в момент пожара в здании находились около 30 человек. Большей части из них удалось покинуть фабрику самостоятельно.

Пожарные, к которым присоединились подразделения из других районов Коджаэли и соседнего Стамбула, пытались сдержать распространение огня на близлежащие фабрики и промышленные объекты.

Пожар был взят под контроль после 4 с половиной часов усилий с участием почти 30 пожарных машин.

Затем подразделения пожарных вошли в здание для поисково-спасательных работ и обнаружили четыре тела на третьем этаже.

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