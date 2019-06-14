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В Турции на дно Саросского залива опустили пассажирский самолет весом 90 тонн

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 14.06.2019 16:42
Обновлено 14.06.2019 16:46
Фото: АА

В турецкой северо-западной провинции Эдирне на дно Саросского залива опустили 60-метровый пассажирский самолет весом около 90 тонн.

Самолет, который опустили на глубину около 30 метров, был доставлен в Эдирне из Антальи по частям.

Помощник губернатора Эдирне Али Уйсал заявил, что таким образом они планируют привлечь туристов в провинцию. Уйсал рассказал, что к затонувшему самолету начнут проводить экскурсии, что привлечет в Эдирне любителей дайвинга.

Саросский залив — залив в северной части Эгейского моря, севернее Галлипольского полуострова.

Залив находится далеко от индустриальных зон и море имеет кристально чистый вид, в связи с этим берега залива популярны в качестве объектов туризма.

В заливе находятся Сароские острова. Это три небольших острова.

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