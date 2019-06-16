В Турции пройдет фестиваль воздушных шаров

Полет на воздушном шаре — отличный способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь.

В одном из главных центров туризма Турции — Каппадокии этим летом впервые пройдет международный фестиваль воздушных шаров. Об этом сообщает администрация муниципалитета города Ургуп.

Мероприятие пройдет 3-7 июля при поддержке компании Pasha Balloons.

В рамках фестиваля в небо над Каппадокией поднимутся более 150 воздушных шаров.

Программа фестиваля начнется с выступления грузинского ансамбля народных танцев.

Свой профессионализм в небе над Турцией продемонстрируют также команды из США, Испании, Польши, Швейцарии, Индонезии, Великобритании, Словакии, Франции, Нидерландов, Японии и Мексики.

Мэр города Ургупа Мехмет Актюрк пригласил всех желающих посетить неописуемое зрелище.