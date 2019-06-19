4 человека погибли в результате наводнения в Трабзоне

По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в северо-восточной турецкой провинции Трабзон.

По словам губернатора провинции Исмаила Устоглу, четыре человека погибли в районе Араклы, еще трое получили ранения, а шесть человек пропали без вести.

По словам Устоглу, подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) начали поисково-спасательные работы для обнаружения пропавших без вести. Губернатор также сказал, что в результате наводнения в районе были разрушены по меньшей мере четыре здания.

Пожарные были немедленно отправлены на место происшествия, но им было трудно добраться до пострадавших районов, так как дороги были перекрыты поваленными деревьями.

Подразделения жандармерии также принимают участие в поисковых операциях.

Министр финансов и казначейства Берат Албайрак выразил соболезнования тем, кто погиб в результате стихийного бедствия, и сказал, что все имеющиеся ресурсы были выделены для спасения пострадавших.

«Наше правительство мобилизовало силы для поиска и спасения пропавших без вести и предложит поддержку для устранения ущерба, причиненного наводнениями», — сказал он.

Губернатор призвал местных жителей держаться подальше от пострадавших районов.