В ожидании пробок: 2 главных моста Стамбула частично перекроют на ремонт

Движение на двух основных мостах, соединяющих азиатскую и европейскую части Стамбула, будет частично перекрыто в связи с ремонтными работами. Об этом в понедельник сообщил офис губернатора Стамбула.

На мосту Султана Мехмеда Фатиха будут перекрыты четыре из восьми полос дороги, сообщило Главное управление по автомобильным дорогам, добавив, что работы продлятся 50 дней — до 17 августа.

На мосту Мучеников 15 Июля, прежде известного как Босфорский мост, также пройдут ремонтные работы, но управление не сообщило о их деталях и сроках.

Предыдущие частичные перекрытия движения на главных мостах Стамбула приводили к массовым пробкам по всему городу. Жители крупнейшего города Турции ожидают ухудшения проблем с движением и в этот раз.

Босфорский пролив можно также пересечь по мосту Султана Селима Явуза и Авразийскому туннелю, которые были открыты в 2016 году.