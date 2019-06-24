Десятки тысяч эвакуируют в Казахстане после взрыва в воинской части

Власти Казахстана эвакуируют десятки тысяч человек в связи со взрывом на территории воинской части рядом с городом Арысь Туркестанской области.

На одном из складов Вооруженных сил Казахстана в понедельник произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Шестнадцать человек поступили в больницы Туркестанской области после разрыва боеприпасов, сообщил советник руководителя области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.

«По сообщению областного управления здравоохранения, на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них — военный — направлен в областную больницу», — сообщил Калкаманов.

В Туркестанской области также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.