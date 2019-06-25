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Турецкий суд отпустил из-под домашнего ареста работника консульства США

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 25.06.2019 12:24
Обновлено 25.06.2019 12:26
Фото: AP

Турецкий суд постановил во вторник отпустить из-под домашнего ареста работника генерального консульства США в Стамбуле Мете Джантюрка.

27-ой уголовный суд Стамбула объяснил свое решение плохим состоянием здоровья Джантюрка.

Однако, суд запретил подсудимому покидать пределы Турции до завершения рассмотрения его дела.

Суд также отменил судебный контроль над женой и дочерью Джантюрка.

Джантюрк и его семья обвиняются в связях с Гюленистской террористической группой (FETÖ), которая ответственна за попытку военного переворота 15 июля 2016 года.

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