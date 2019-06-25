Турецкий суд отпустил из-под домашнего ареста работника консульства США

Турецкий суд постановил во вторник отпустить из-под домашнего ареста работника генерального консульства США в Стамбуле Мете Джантюрка.
27-ой уголовный суд Стамбула объяснил свое решение плохим состоянием здоровья Джантюрка.
Однако, суд запретил подсудимому покидать пределы Турции до завершения рассмотрения его дела.
Суд также отменил судебный контроль над женой и дочерью Джантюрка.
Джантюрк и его семья обвиняются в связях с Гюленистской террористической группой (FETÖ), которая ответственна за попытку военного переворота 15 июля 2016 года.