Всемирный банк высоко оценил программу Турции по помощи беженцам

Во Всемирном банке (ВБ) назвали программу правительства Турции «Содействие социальной адаптации» важным шагом на пути к улучшению условий жизни беженцев.

Цель программы — помощь нуждающимся иностранцам, имеющим статус международной или временной защиты. Реализует программу Министерство по делам семьи, труда и социальных услуг Турции совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и Турецким Обществом Красного Полумесяца, а финансирует ее Евросоюз.

В докладе ВБ говорится, что программа позволит успешно удовлетворить потребности лиц, нашедших убежище в Турции и нуждающихся в помощи.

Авторы доклада отмечают, что в Турции находятся около четырех миллионов человек, имеющих статус международной или временной защиты. Ими являются лица, покинувшие свои дома из-за войн и столкновений. В их числе 3,6 миллиона сирийцев. В рамках программы «Содействие социальной адаптации» самым нуждающимся из этих лиц (40 процентов из четырех миллионов) оказывается финансовая помощь для удовлетворения их потребностей в продовольствии, одежде и жилье, отмечается в докладе.

При этом 76 процентов из этого числа лиц, которые получают финансовую помощь в рамках программы, живут за чертой бедности, а еще 12 процентов — в бедности, говорится в докладе.

В документе отмечается, что эти лица не только не имеют доступа к средствам, которые позволили бы удовлетворить их основные потребности, но и вынуждены зарабатывать на жизнь способами, которые не позволят им улучшить свои доходы в будущем. Средняя стоимость денежных пособий, покрываемых программой «Содействие социальной адаптации», соответствует 51 проценту от среднего уровня расходов семей. В еще более бедных семьях этот показатель достигает 63 процентов, отмечается в докладе.

Программа «Содействие социальной адаптации» призвана обеспечить достойный образ жизни всем нуждающимся иностранцам в Турции, имеющим статус международной или временной защиты. В рамках программы мигрантам выданы пластиковые карты, привязанные к банковскому счету, на который ежемесячно поступает определенная сумма. Поддержку в реализации программы также оказывают Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), Главное управление миграции и Главное управление по делам населения и гражданства Турции.