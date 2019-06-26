Полузащитник «Реала» Модрич прибыл в Бодрум для семейного отдыха

Хорватский футболист Лука Модрич был замечен во время семейного отдыха в курортном городе Бодрум на юго-западе Турции.

По сообщениям СМИ, полузащитник мадридского «Реала» арендовал три виллы, принадлежащие одной из местных гостиниц.

Модрич, получивший в 2018 году «Золотой мяч», не объявлял о своем визите в Турцию, но не смог избежать внимания со стороны фанатов, также отдыхающих в Бодруме.





Помимо членов семьи, Модрича сопровождают бывший капитан сборной Хорватии и донецкого «Шахтера» Дарио Срна, который недавно объявил об окончании своей карьеры, и товарищ по команде из «Реала» Матео Ковачич.

Прошлым летом, будучи капитаном команды, Модрич привел Хорватию в финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России, победителем которого стала Франция.

Расположенный на побережье Эгейского моря Бодрум каждый год привлекает множество иностранных туристов, включая знаменитостей.