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10 мигрантов погибли в результате ДТП в Турции

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано 26.06.2019 10:49
Фото: AA

По меньшей мере 10 человек погибли в северо-западной турецкой провинции Эдирне в среду в результате ДТП.

В аварию попал микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов недалеко от границы с Грецией.

По предварительной информации, водитель двигался по городу, когда потерял управление и въехал в стену дома. От удара транспортное средство перевернулось. Внутри в момент аварии находилось более десяти беженцев. Несколько человек пострадали, с ними работают медики.

О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока не сообщается.

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