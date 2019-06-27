Сигареты в пачках единого стиля начнут продавать в Турции до 5 декабря

Табачные изделия в упаковках единого оформления начнут продавать на территории Турции не позднее 5 декабря. Новые положения были опубликованы в правительственном вестнике Resmi Gazete в четверг.

Допускаемый цвет табачных упаковок оливковый оттенок «Pantone 448 C Matte», известный как «самый некрасивый цвет в мире». Внутренняя часть пачки может быть того же цвета в сочетании с белым или кофейным оттенками.

Согласно новым правилам, на передней части упаковки будет размещена отличительная маркировка.

Информация о составе табачного изделия должна быть на внешней части упаковки.

Дата производства изделия и информация о его производственном кодировании будут напечатаны белым шрифтом на дне пачки черного цвета.

Табачные изделия в упаковках старого образца будут выведены из оборота до 5 января.