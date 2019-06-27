Турция открыла медицинское училище в Узбекистане

Университет медицинских наук Турции (SBÜ) открыл в Бухаре медицинское училище имени Ибн Сины (Авиценна).

Училище открыто в соответствии с указом президента Турции Редежпа Тайипа Эрдогана от 24 июня 2019 года.

Ректор Университета медицинских наук Турции Джевдет Эрдоль в беседе с агентством «Анадолу» отметил, что SBÜ — один из признанных вузов Турции, созданный на базе медицинского училища, основанного еще в 1903 году по распоряжению глава османского государства Абдульхамида II.

Медицинский вуз был возрожден спустя 83 года по инициативе Эрдогана.

Ректор SBÜ напомнил, что медучилища по линии SBÜ функционируют также в Сомали и Судане.

Эрдоль дал высокую оценку политике главы турецкого государства, выразив удовлетворение возможностью вклада в развитие медицины Узбекистана.