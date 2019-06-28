В Стамбуле гонки мужа и жены стали причиной ДТП с участием 8 машин

Семейная пара, устроившая гонки на дороге в стамбульском районе Кадыкёй, устроила серьезное дорожно-транспортное происшествие.

«Играя в шашечки» по ходу перегонов со своим мужем Ахметом Шахином, Бетюль Шахин потеряла управление и врезалась в идущее спереди транспортное средство, что повлекло за собой цепную реакцию с участием еще шести автомобилей.

Семь человек пострадали в результате цепной аварии.

Муж и жена «гонщики» в ДТП не пострадали и были задержаны полицией.

Правоохранительные органы начали уголовное расследование по делу.