Американский актер Стивен Сигал отдыхает в турецком Бодруме

Американский актер Стивен Сигал и его супруга Эрдэнэтуяа Бацук, находящиеся в Турции по приглашению Турецко-американской ассоциации предпринимателей (TABA-AmCham), прибыли в курортный район Бодрум на юго-западе страны.

Известный актер, принявший три года назад гражданство России, прибыл в Бодрум из Стамбула регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Чету сопровождали председатель Высшего консультативного совета TABA-AmCham Али Байрамоглу и глава TABA-AmCham Али Осман Акат.

В Международном аэропорту Бодрума, Сигала и его супругу встречали депутат от Партии справедливости и развития Турции Омер Озмен, актриса Айдан Чакыр, а также Омер Сарыкая — режиссер фильма «Айлан», съемки которого продолжаются в Бодруме.

В сопровождении охраны Сигал и его супруга прибыли в гостиницу The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, где остановятся на время отдыха в курортном районе.

Актер пробудет в Бодруме два дня и в числе прочих ознакомится с ходом съемок фильма «Айлан», посвященного теме гибели сирийских детей.