В Турции с помощью беспилотника нашли потерявшегося мальчика из России

Турецкие спасатели в понедельник нашли мальчика из России, потерявшегося во время горной прогулки в курортной провинции Анталья.

Девятилетний Михаил Джулай пропал во время прогулки со своей семьей на Ликийской тропе после полудня. Обнаружив пропажу мальчика, его родители обратились в местное отделение жандармерии.

Жандармерия совместно с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) немедленно начала поисковые работы, которые продолжались всю ночь.

В утренние часы ребенок был найден с помощью беспилотного летательного аппарата в 8 километрах от предполагаемого места пропажи.

После прохождения медицинского осмотра мальчик и его родили продолжили свой отдых.