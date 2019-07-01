Задержанные в Ливии 6 граждан Турции освобождены

Шесть турецких граждан, задержанных в Ливии силами генерала Халифы Хафтара, были освобождены, сообщают в понедельник турецкие дипломатические источники.

Cилы Хафтара задержали турецких моряков, когда они прибыли в один из портов Ливии. Сейчас они доставлены обратно на корабль.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Турции заявило, что ЛНА задержала шестерых турецких граждан. В Анкаре расценили эти действия как «акт бандитизма и пиратства» и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара «станут законной целью» для удара.

Спустя некоторое время ЛНА сначала опровергла информацию о том, что она якобы удерживает нескольких турецких граждан, а потом заявила об аресте двух турок «по причине поддержки Анкарой незаконных вооруженных формирований».