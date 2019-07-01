Турецкие спасатели борются с пожарами в Анталье и Измире

Пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль пожары, вспыхнувшие в турецких провинциях Анталья и Измир.

В районе Серик в 38 километрах к востоку от средиземноморского курортного города Анталья пожарным командам с помощью четырех вертолетов и 12 пожарных машин из регионального управления лесного хозяйства удалось сдержать лесной пожар, разгоревшийся в воскресенье вечером.

По данным агентства «Анадолу», в результате пожара были уничтожены один дом, сарай, трактор и прицеп, а также 85 оливковых деревьев и пластиковый парник.

В районе Мендерес в Измире в воскресенье ночью пожар вспыхнул в травянистой местности на побережье Эгейского моря, который быстро распространился из-за ветреной погоды.

Причина пожара, произошедшего в районе Оздере Джумхуриет, остается неизвестной.

К местным муниципальным пожарным присоединились бригады из областной дирекции по лесам. Муниципалитет Измира задействовал в операции по сдерживанию огня 17 пожарных машин и пять бульдозеров.

Власти предупредили, что пожар может увеличиться в размерах. Из-за ветра, который дул в сторону моря, некоторым отелям пришлось эвакуировать гостей.

Юго-западное побережье Турции, популярное среди летних отдыхающих, страдает от сильной жары, охватившей Турцию и Европу на прошлой неделе. В некоторых частях западной провинции Айдын, расположенной к югу от провинции Измир, температура воздуха во вторник достигла 43 градусов Цельсия.