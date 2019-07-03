В Турции жители деревни, переселенные на остров, взяли «на память» минарет

Жители одной из деревень на северо-западе Турции перенесли минарет своей мечети на остров Гёкчеада как «напоминание о своем доме» после того, как они были переселены из-за строительства дамбы рядом с их старой деревней.

Жителей деревни Ешелек в районе Бига провинции Чанаккале переместили на Гёкчеада в 1998 году незадолго до окончания строительства дамбы Бакаджак. Позже оказалось, что они хотели оставить «сувенир на память» о Ешелеке, поэтому разобрали минарет местной мечети по кирпичам и перевезли их на остров.

Минарет успешно перестроили в их новой деревне на Гёкчеада в 2001 году.

«Минарет был успешно доставлен в нашу новую деревню совместными усилиями в течение 2-3 лет», — рассказал глава деревни Эрол Донмез.

«Каждый раз, когда мы видим этот минарет, мы вспоминаем о нашей старой деревне», — добавил он.