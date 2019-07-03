Мэрия Стамбула продала забытые в транспорте вещи на аукционе

Муниципалитет Стамбула провел во вторник ежегодный аукцион забытых в городском транспорте вещей.

Аукцион прошел в здании отвечающей за общественный транспорт муниципальной компании IETT в районе Каракёй.

Среди выставленных IETT лотов оказались сотни мобильных телефонов, фото- и видеокамеры, планшеты, ноутбуки, мелкая бытовая техника, косметика, наручные часы, солнцезащитные очки и прочие аксессуары.

В этом году все 2.423 лота были оптом куплены одним человеком за 81 тысячу турецких лир (14,3 тысячи долларов США).

Телефоны, планшеты, ноутбуки и телевизор: Мэрия Стамбула продала тысячи забытых в общественном транспорте и на остановках вещей на аукционеhttps://t.co/tjECxzVppg pic.twitter.com/sS4RJRhJmr — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 3, 2019

Забытая одежда, книги и канцелярия не выставляется на аукцион, а направляется в благотворительные организации, такие как турецкий Красный Полумесяц, пояснили в IETT.

Вещи выставляются на аукцион или отдаются нуждающимся после одного года нахождения в бюро находок.