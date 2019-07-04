В Стамбуле на продажу выставили один из самых дорогостоящих особняков города

Один из самых дорогостоящих особняков Стамбула, который расположен в азиатской части мегаполиса на берегу Босфора в районе Ченгелькёй, выставлен на продажу за 190 миллионов турецких лир (около 33 миллионов долларов США).

По сообщениям СМИ, семья, которая владела особняком около 50 лет, решила выставить дом на продажу на прошлой неделе, объяснив это тем, что для них он стал тесен.

Особняк был построен в конце 1800-х годов и имеет 14 спален и 4 больших зала. Общая площадь особняка составляет 900 квадратных метров.

На прилегающей к дому территории также имеется два бассейна, свой пирс, три гаража и открытая парковка.

Консультант по недвижимости Эврим Кырмызыташ рассказала, что в последнее время покупку подобных особняков все чаще совершают иностранцы, особенно с Ближнего Востока. По ее словам, около 100 из 600 прибрежных особняков в Стамбуле выкупили иностранные покупатели.