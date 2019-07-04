Турция вошла в десятку лучших стран для проживания и работы

Турция заняла седьмое место в рейтинге лучших стран мира для экспатов. Об этом свидетельствуют данные очередного опроса Expat Explorer, проведенного по заказу банка HSBC.

В опросе, который проводился в 12-й год подряд, приняли участие свыше 18 тысяч респондентов в 163 странах.

Аналитики HSBC попросили участников онлайн-опроса, оценить качество страны проживания по ряду параметров: возможности приобретать новые навыки, балансу работы и личной жизни, культуре труда, гарантиям занятости, перспективам заработка.

По данным опроса, 62 процента иностранных работников в Турции указали на рост качества жизни по сравнению с уровнем жизни в своих странах.

52 экспатов заявили, что имеют возможность уделять намного больше времени карьере, хобби и семье, 55 процентов — удовлетворять свои желания, в частности покупку хорошего жилья или автомобиль, а 69 процентов — чувствуют себя в безопасности и отмечают дружелюбный настрой местного населения.

Кроме того, 60 процентов иностранных рабочих отмечают улучшение баланса между работой и личной жизнью по сравнению со своими странами.

59 процентов экспатов рассказали о расширение возможностей путешествовать, а 57 процентов — об освоении новых навыков (дайвинг, кулинария, иностранные языки).

72 процента иностранцев, работающих в Турции, указывают на историческое и культурное богатство страны.

При этом 58 процентов экспатов отмечают наличие хороших ресторанов и качественной еды.

ТОП-10 лучших стран для экспатов:

Рейтинг - Страна

1 - Швейцария

2 - Сингапур

3 - Канада

4 - Испания

5 - Новая Зеландия

6 - Австралия

7 - Турция

8 - Германия

9 - ОАЭ

10 - Вьетнам