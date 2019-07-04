Турция намерена увеличить число иностранных студентов до 200.000 — Эрдоган

Турция намерена увеличить число иностранных студентов, получающих образование в стране. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 8-й Международной церемонии выпуска студентов, организованной Управлением по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB).

«Наша цель — до 2023 года довести число иностранных студентов до 200 тысяч человек», — заявил турецкий лидер.

«Мы считаем, что по возвращении в свои страны вы станете посланниками Турции», — добавил Эрдоган, обращаясь к студентам.

В своей речи президент Турции коснулся также темы борьбы с терроризмом, подчеркнув решимость Анкары противодействовать этому явлению современности. «Мы никогда не попадем в ловушку, в которую хотят затянуть нас и весь исламский мир кровавые убийцы. Этого не произойдет, кто бы ни пытался это сделать — ДАЕШ, РКК, стреляющие в собственный народ террористы FETÖ либо неонацистские террористы. Все одни представляют собой разные стороны одной и той же медали», — сказал глава турецкого государства.

Президент Эрдоган с сожалением констатировал, что сегодня мир превратился в арену политического, экономического и военного противостояния. Турецкий лидер подчеркнул, что преодолеть сложившуюся ситуацию можно опираясь на принципы сотрудничества, равенства и солидарности. «Мы должны работать вместе, пока не будет создана глобальная система, основанная на совести, этике, сострадании и справедливости», — заявил глава турецкого государства.