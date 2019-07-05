Винни-Пух, это ты? Семья медведей мастерски своровала мед у пчеловода в турецком Трабзоне

Несколько голодных и сообразительных медведей были пойманы во время кражи меда с пчелиной фермы в турецкой провинции Трабзон, которая расположена на черноморском побережье Турции.

Ибрагим Седеф, который занимается пчеловодством в районе Сюрмене более 10 лет, рассказал, что медведи совершают такие «набеги» на протяжении уже нескольких лет. По его словам, на протяжении этого времени он испробовал множество методов, пытаясь отпугнуть животных от своей фермы, но все тщетно.

Сначала он установил стальные клетки, чтобы медведи не могли добраться до ульев. Однако медведи оказались сильными и сумели их опрокинуть.

Затем он попытался укрепить их цементом, но «преступники» начали копать землю вокруг и под клетками. В конце концов они проникли внутрь, уничтожили ульи и съели весь мед.

Затем Седеф решил установить скрытые камеры и проследить за тем, как именно медведи добираются до ульев.

Седеф разместил несколько ульев на крыше своего сарая, надеясь, что хотя бы высота остановит сладкоежек. В надежде отвлечь медведей от меда, Седеф также оставил коробки с хлебом и фруктами.

Но все пошло не совсем так, как ожидал Седеф.

Полакомившись приготовленными для них угощениями, медведи решили добраться до главной цели – ульев на крыше.

Медведи забрались на крышу по дереву и сбросили улья на землю.

Седеф рассказал агентству Demirören (DHA), что изначально за медом приходил лишь один медведь, но в этот раз он решил взять с собой всю свою семью.

«Они забрали несколько ульев в ходе последнего ограбления. Но я больше не возражаю. После всех трудностей, которые они пережили, взбираясь на это дерево, я просто позволю им. Обещаю, отныне я буду их кормить. После просмотра отснятого материала я забываю об ущербе и потерях [которые они причинили]. Я их очень люблю», — сказал он.