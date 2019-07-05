В районе Рейханлы в южной турецкой провинции Хатай взорвался автомобиль

В результате взрыва автомобиля в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, погибли минимум три человека, есть раненные.

По предварительным данным, взрыв произошел в машине на улице Мехмета Акифа Эрсоя в 750 метрах от здания районой администрации.

К месту происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что унесший жизни троих человек взрыв автомобиля на границе с Сирией может быть связан с действиями террористов.

«Установлено, что внутри автомобиля находилось взрывное устройство. Находившиеся в салоне машины люди были сирийцами. Первоначальные сведения указывают, что произошедшее может быть связано с действиями террористов. По данным министерства внутренних дел, в результате взрыва погибли три человека», — сказал он.

Губернатор провинции Хатай Рахми Доган сообщил агентству «Анадолу», что причины взрыва пока не выяснены.

По предварительным данным, трое сирийцев, находившихся в салоне автомобиля, погибли.

Прорабатывается версия теракта.