Небо над Каппадокией заполнили воздушные шары различной формы

В одном из главных центров туризма Турции — Каппадокии продолжается международный фестиваль воздушных шаров.

Фестиваль организован администрацией района Ургюп при поддержке компании Pasha Balloons.

В небо над местечком Пашабагы поднялись воздушные шары различных форм, включая лобстеров, мышей, пчел, роботов и коров, привлекая внимание тысяч жителей и гостей региона.

Полет шаров продолжался около 45 минут, после чего они приземлились недалеко от местечка Гереме.





Пилот одного из воздушных шаров, бельгиец Герт Ван Вольверлир сказал агентству «Анадолу», что проведение подобных мероприятий вносит значительный вклад в продвижение туризма в регионе.

Второй день фестиваля завершится концертной программой и световым шоу в районе Угрюп.

Завтра, 6 июля воздушные шары поднимутся в воздух в районе Ургюп.

Каппадокия, популярный туристический центр Турции, привлекает туристов со всего мира.

Сотни тысяч туристов посещают Каппадокию, чтобы полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной Перибаджалары, древними монастырями в скалах, подземными городами и другими достопримечательностями.

Каппадокия включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огромной популярностью у туристов пользуются музей под открытым небом «Гореме», замки Учхисар и Ортахисар, скалы в долине Пашабаг, подземные города Деринкую и Каймаклы.

Для туристов организуют пешеходные экскурсии и прогулки на лошадях, верблюдах и квадроциклах.

Красочный фестиваль воздушных шаров завершится в воскресенье, 7 июля.