Оранжевое небо: на западе Турции произошел взрыв на азотном заводе

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на азотном заводе на западе Турции в провинции Кютахья.

По словам губернатора Кютахьи Омера Торамана, жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видеозаписи, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом.

На вопрос о возможном выбросе в воздух аммиака Тораман заявил, что власти его не зафиксировали.

Губернатор заверил, что оранжевый дым не ядовит и не несет опасности для людей.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).