Задержанные в Ливии турецкие моряки прибыли в Стамбул

Шесть турецких моряков, задержанных в Ливии силами генерала Халифы Хафтара, вернулись на родину.

Моряки прилетели из Триполи в Стамбул, где их встретили члены их семей.

Cилы Хафтара задержали турецких граждан, когда они прибыли в один из портов Ливии.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) задержала шестерых турецких граждан. В Анкаре расценили эти действия как «акт бандитизма и пиратства» и пригрозили, что, если граждане Турции не будут освобождены в ближайшее время, силы Хафтара «станут законной целью» для удара.

Спустя некоторое время ЛНА отпустила моряков.