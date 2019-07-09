Мегаяхта Джеффа Безоса бросила якорь у берега Турции

Яхта Flying Fox, принадлежащая основателю американской компании Amazon Джеффу Безосу, встала на якорь у берогов турецкой Датчи.

Неизвестно, находится ли сам Безос на 136-метровой мегаяхте, причалившей во вторник к берегу Эгейского моря Турции.

На фотографиях судна видно, что на ее верхней палубе стоит вертолет.

Дорогие и роскошные яхты часто останавливаются у турецких берегов Эгейского и Средиземного морей.

Глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием 131 миллиарда долларов США. В прошлом году журнал оценивал состояние Безосов в 112 миллиарда долларов. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла 1 триллион долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.