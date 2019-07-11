Лесной пожар в туристической провинции Мугла возобновился

Лесной пожар в юго-западной турецкой провинции провинции Мугла возобновился в четверг и из-за сильного ветра достиг район Фетхие.

Ранее спасателям удалось взять под контроль лесной пожар в провинции Мугла спустя 18 часов после возгорания, сообщил в четверг утром министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Возгорание произошло в среду около 15:10 по местному времени в районе Даламан, и из-за ветра пожар распространился до популярного туристического поселка Гёджек в районе Фетхие. Пожар охватил 350 гектаров леса, отметил министр.

По словам Пакдемирли, некоторые из эвакуированных граждан начали возвращаться домой.

Спасатели взяли под контроль пожар в туристической провинции Мугла на юго-западе Турции спустя 18 часов после возгоранияhttps://t.co/QltgNJU4CM pic.twitter.com/L0lnOqxWKM — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 11, 2019

Над тушением пожара всю ночь работали более 500 спасателей, 105 пожарных машин, 18 бульдозеров и другой тяжелой строительной техники, а также несколько вертолетов.

Погибших при пожаре погибших или пострадавших не оказалось.

Провинция Мугла, расположенная на берегах Средиземного и Эгейского морей, является одним из основных центров пляжного туризма Турции. В провинции сосредоточены такие популярные курорты, как Бодрум, Даламан, Датча, Мармарис и Фетхие.