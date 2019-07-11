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Лесной пожар в туристической провинции Мугла возобновился

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 11.07.2019 09:26
Обновлено 11.07.2019 17:29
Фото: АА

Лесной пожар в юго-западной турецкой провинции провинции Мугла возобновился в четверг и из-за сильного ветра достиг район Фетхие.

Ранее спасателям удалось взять под контроль лесной пожар в провинции Мугла спустя 18 часов после возгорания, сообщил в четверг утром министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Возгорание произошло в среду около 15:10 по местному времени в районе Даламан, и из-за ветра пожар распространился до популярного туристического поселка Гёджек в районе Фетхие. Пожар охватил 350 гектаров леса, отметил министр.

По словам Пакдемирли, некоторые из эвакуированных граждан начали возвращаться домой.

Над тушением пожара всю ночь работали более 500 спасателей, 105 пожарных машин, 18 бульдозеров и другой тяжелой строительной техники, а также несколько вертолетов.

Погибших при пожаре погибших или пострадавших не оказалось.

Провинция Мугла, расположенная на берегах Средиземного и Эгейского морей, является одним из основных центров пляжного туризма Турции. В провинции сосредоточены такие популярные курорты, как Бодрум, Даламан, Датча, Мармарис и Фетхие.

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