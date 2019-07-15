Турция отмечает годовщину попытки переворота 15 июля

Третью годовщину попытки военного переворота отмечают в понедельник в Турции.

После кровавой ночи 15 июля этот день был объявлен Днем демократии и национального единства.

В полдень в президентском комплексе в Анкаре при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошла мемориальная церемония в память о погибших 15 июля 2016 года.

В результате действий путчистов, целью которых являлось свержение демократически избранного правительства страны, погиб 251 человек.

Попытка переворота, организованного Гюленисткой террористической организацией (FETÖ), была предотвращена благодаря мужеству и самоотверженности граждан Турции, которые по призыву Эрдогана вышли на улицы и площади городов страны.

В заговоре были задействованы более восьми тысяч военнослужащих-сторонников FETÖ, проникших в ряды Вооруженных сил Турции, 35 самолетов, 3 корабля, 37 вертолетов, 74 танка, 246 БТР и около 4 тысяч единиц огнестрельного оружия.