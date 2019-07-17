В турецком Хатае 1.300-летнюю мозаику откроют для публики

Огромную древнюю мозаику возрастом около 1,3 тысячи лет откроют для публики после девяти лет сложных археологических работ в турецкой провинции Хатай.

Из-за своих размеров мозаика считается одной из крупнейших цельных мозаик в мире.

«Мозаика будет выставлена на своем первоначальном месте и очень скоро будет открыта для посетителей», — сказал директор Археологического музея провинции Хатай Налан Чопуроглу Ясты.

По его словам, на каменной мозаике, занимающая площадь около 1.200 квадратных метров, изображены различные геометрические фигуры и неповторяющиеся рисунки.





Чопуроглу добавил, что из-за землетрясений в 526 и 528 годах нашей эры мозаика немного изогнулась, но при этом не повредилась.

Древняя мозаика, датируемая примерно шестым веком нашей эры, была случайно обнаружена в ходе строительства отеля в городе Антакья.

Археологи считают, что эта мозаика принадлежала общественному зданию в древнем городе империи Селевкидов — Антиохии.