В Турции задержали 6 человек по подозрению в связях с FETÖ

Прокуратура Анкары инициировала в четверг операцию по задержанию бывших сотрудников Общества радио и телевидения Турции (TRT), которые могут быть причастны к деятельности Гюленистской террористической группы (FETÖ).

Шестеро сотрудников TRT уже задержаны правоохранительными органами. На их принадлежность к FETÖ указывает тот факт, что они во время эфира на телевидении демонстрировали кадры с места убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

По делу об убийстве Карлова в настоящий момент проходят 28 подозреваемых, в том числе главарь FETÖ Фетуллах Гюлен. Анкара также обвиняет FETÖ в совершении попытки переворота в Турции в июле 2016 года.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETÖ в организации путча.