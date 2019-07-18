В Турции перевернулся микроавтобус с мигрантами, 16 погибших

В турецкой провинции Ван перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами, в результате погибли 16 и пострадал 51 человек.

ДТП произошло на дороге Ван-Озалп близ района Ипекйолу. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Как сообщил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез, состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

«Среди погибших есть женщины и дети. Микроавтобус рассчитан на 17-18 пассажиров, а в момент ДТП в нем находилось 67 человек», — сказал Билмез.