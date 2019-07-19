Турция повысила налог на регистрацию купленных за границей телефонов в 3 раза

В Турции повысили налог на регистрацию мобильных телефонов, купленных за границей, до 1,5 тысячи лир (266 долларов США), говорится в президентском указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete в пятницу.

Закон вступает в силу в субботу, говорится в указе.

В соответствии с указом, устройства ввезенные в Турцию должны быть зарегистрированы в управлении информационно-коммуникационными технологиями (ВТК) в течении 120 дней со дня въезда в страну.

Для регистрации телефона необходимо указать дату въезда в Турцию, предоставив штамп в паспорте, и заплатить налог в размере 1,5 тысячи лир.

Система изначально позволяет зарегистрировать телефон без оплаты, но в случае ее задержки устройство будет заблокировано и для вторичной регистрации необходимо будет заплатить на 50 процентов больше от предыдущей суммы.

По правилам ВТК, на один паспорт можно регистрировать один телефон каждые три года.