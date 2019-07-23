Более полмиллиона иммигрировали в Турцию в 2018 году

Более полмиллиона человек иммигрировали в Турцию в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, почти 578 тысяч человек переехали в Турцию в прошлом году, что на 23,8% больше, чем в 2017-ом. Из них 467 тысяч оказались иностранцами, остальные — граждане Турции.

Больше всего человек переселились в Турцию из Ирака — 23,6% от общего числа иммигрантов. Далее в списке следуют граждане Афганистана (9,6%), Сирии (8,4%), Туркменистана (7,5%) и Ирана (6,8%).

Большинство иммигрантов поселились в Стамбуле — почти 202 тысячи человек, или 35% от общего количества. Также популярностью в 2018 году среди иммигрантов пользовались Анкара (71,3 тысячи человек), Анталья (36,7 тысячи), Бурса (22,6 тысячи) и Измир (14,7 тысячи).

В то же время, за год Турцию покинули около 324 тысяч эмигрантов — 137 тысяч турецких граждан и 187 тысяч иностранцев.