Турецкий банкир, обвиняемый в нарушении санкций США против Ирана, вернулся в Турцию

Бывший заместитель гендиректора турецкого Halkbank Мехмет Хакан Атилла, признанный виновным в нарушении американских санкций против Ирана и освобожденный ранее из американской тюрьмы, прибыл в Турцию.

В Международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке Атиллу доставили сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает агентство «Анадолу».

В аэропорт также прибыли посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч и турецкий генконсул в Нью-Йорке Альпер Акташ.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines с Хаканом Атиллой на борту вылетел из Нью-Йорка в 19:05 и приземлился в аэропорту «Стамбул» в среду в 11:35 по местному времени.

Хакан Атилла был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании 19 июля и переведен в окружную тюрьму Нью-Йорка, которая является следственным изолятором.

Хакан Атилла был задержан 27 марта 2017 года в аэропорту Нью-Йорка при посадке на рейс в Турцию. В ходе судебного разбирательства, начатого 28 ноября 2017 года, сторона обвинения использовала документы, полученные незаконным путем. Хакан Атилла был признан виновным по пяти из шести пунктов обвинения. Ему также было предъявлено обвинение в нарушении режима международных санкций.

Атилла был приговорен в США к 32 месяцам лишения свободы.