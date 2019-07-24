Турция объявила провинцию Дюздже зоной бедствия

Северо-западная турецкая провинция Дюздже была объявлена зоной бедствия. Об этом в среду сообщил офис губернатора провинции.

Сильные ливни прошли в Дюздже с 17 по 18 июля, что стало результатом схода селей и оползней.

По меньшей мере пять человек, в том числе девятилетний ребенок, погибли. Два ребенка остаются пропавшими без вести.

В ходе смещения масс горных пород разрушены были более 100 домов в 124 деревнях. Руководство провинции также сообщило о гибели более 160 тысяч животных.

В спасательной операции принимает участие порядка 200 человек при поддержке вертолетов.