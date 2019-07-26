Пострадавший в Турции дипломат чувствует себя лучше — МИД Беларуси

Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось, однако его лечение займет длительное время. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей, — сказал он. — Лечение продолжается и, как прогнозируется, займет длительное время».

Анатолий Глаз также сообщил, что на днях пострадавшего посетит посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который со своей стороны ранее сообщил, что в связи с произошедшим сотрудники белорусской дипмиссии в Турции находятся в самом тесном взаимодействии с властями этой страны, старающимися оказать любое возможное содействие.

Вечером 24 июля было совершено вооруженное нападение на советника посольства Беларуси Александра Поганшева в турецкой столице. Стрелял в дипломата отставной турецкий военный в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей 25 июля заявил, что не видит политической подоплеки в инциденте с белорусским дипломатом в Анкаре. По его словам, идет расследование, задействованы все соответствующие структуры.