Жители 51 страны получат жертвенное мясо из Турции на Курбан-байрам

Турецкий Красный Полумесяц (Kızılay) рассчитывает распределить 180 тысяч пакетов с жертвенным мясом на Курбан-байрам среди 4,5 миллиона нуждающихся в 51 стране. Об этом журналистам рассказал глава Kızılay Керем Кынык.

Жертвенное мясо будет доставлено нуждающимся в других странах в законсервированном виде по 5 или 10 килограммов. Ранее вес таких порций составлял всего 800 граммов, отметил глава организации.

Кынык сообщил, что в Турции Kızılay распределит среди нуждающихся 130 тысяч тонн жертвенного мяса.

Большая часть жертвенного мяса будет законсервирована, и срок его хранения составляет 18 месяцев, добавил он.

По его словам, крупный рогатый скот приносят в жертву после соответствующего заключения ветеринара с соблюдением гигиенических правил и норм ислама.

С 11 августа весь мусульманский мир в течение нескольких дней будет отмечать Курбан-байрам — главный праздник мусульман, также известный как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения.