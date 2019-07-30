Два черноморских пляжа Турции получили награду «Голубой флаг»

Два пляжа в северо-западной турецкой провинции Сакарья получили международный сертификат «Голубой флаг», вручаемый пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Комментируя полученную награду, глава муниципалитета Сакарьи Экрем Юдже отметил, что черноморский район Карасу, в котором находятся пляжи, уже является достаточно популярным местом среди туристов. Однако, он выразил надежду, что сертификаты придадут новый импульс развитию туризма в провинции.

По словам Юдже, получению «Голубых флагов» поспособствовала не только чистота воды и прибрежной линии, но и присутствие спасателей, удобства для инвалидов и принятые властями экологические меры.

Летом из-за близости Карасу к большим городам как Стамбул, Анкара и Бурса почти 90% его населения составляют приезжие отдыхающие, заявил мэр.

Номинация «Голубой флаг» находится под управлением Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией.

Более 460 турецких пляжей получили награду «Голубой флаг».