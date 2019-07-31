Руины древней церкви возрастом около 1.500 лет обнаружены в Стамбуле

В ходе раскопок на территории стамбульского исторического железнодорожного вокзала Хайдарпаша в рамках проекта Marmaray была обнаружена древняя церковь возрастом около 1,5 тысячи лет.

По данным археологов, церковь, предположительно, была построена в V веке нашей эры, но для определения точного возраста строения будет необходимо провести тщательное исследование.

Ранее в ходе работ на территории вокзала Хайдарпаша, расположенного на берегу Босфора в районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула, были обнаружены сотни древних артефактов.

Вокзал Хайдарпаша был открыт в 1872 году и является одной из главных достопримечательностей города. Проект вокзала был выполнен немецкими архитекторами Отто Риттером и Гельмутом Куно.