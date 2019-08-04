В Турции изъяли древнюю рукопись Корана возрастом 1.000 лет

Сотрудники правоохранительных органов изъяли древнюю рукопись Корана возрастом около тысячи лет в южной турецкой провинции Мугла.

Рукопись была обнаружена в ходе операции, проводимой против контрабандистов силами жандармерии в районе Ятаган, сообщили источники, которые просили не называть их имени из-за ограничений на общение со СМИ.

Два подозреваемых, которые планировали продать рукопись, были арестованы.

Никаких дополнительных подробностей о Коране предоставлено не было.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны