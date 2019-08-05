550-летний хамам в центре Стамбула выставлен на продажу

Старинный османский хамам в сердце Стамбула выставлен на продажу за 3,5 миллиона долларов США.

Хамам Исхак-паши, возраст которого составляет около 550 лет, находится в пяти минутах от Собора Святой Софии и мечети Султанахмет. Здание было построено во времена правления Султана Мехмеда II Завоевателя, прославившегося в 1453 году завоеванием Стамбула.

Строение находится в аварийном состоянии после почти 100-летнего простоя.





Аэросъемка исторического места показала, что большая часть стен и крыши покрыта деревьями и сорняками. Интерьер хамама завален грудами мусора.

Владелец хамама хочет, чтобы потенциальный покупатель использовал здание в коммерческих целях после реставрации.