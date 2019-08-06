В Турции по полной готовятся к празднованию Курбан-байрама

Жители Турции полным ходом готовятся к наступлению праздника Курбан-байрам, первый день которого намечен на воскресенье, 11 августа.

Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения, является одним из двух главных праздников мусульман и празднуется в течение четырех дней.

Главная традиция праздника — это забой жертвенных животных, чаще всего баранов, в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву Богу своего сына, однако Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот и принес в жертву вместо сына.





Именно поэтому более, чем за неделю до начала Курбан-байрама в города Турции из близлежащих деревень и ферм начали завозить мелкий и крупный рогатый скот. На пустырях в жилых районах городов продавцы скота разбивают палатки, куда приходят верующие, желающие принести в жертву животное. В подобных «палаточных городках» можно найти сотни голов.

Дополнительная нагрузка в преддверии праздника выпадает и на ножовщиков, которым поступают многочисленные заказы как по продажам, так и по заточке.

Сладости также играют важнейшую роль в праздновании байрама для турок. За несколько дней до начала в магазинах по всей стране начинается массовая закупка кондитерских изделий. Популярностью пользуется почти весь ассортимент сладостей: и традиционные пахлава с локмой, и шоколадные конфеты, и торты.

Турки привыкли отмечать праздники в кругу семьи, поэтому многие отправляются к своим родителям. В связи с этим транспортные компании объявили о запуске дополнительных рейсов в дни праздника. Автостанции, вокзалы и аэропорты также подготовились к многократному увеличению пассажиропотока.

Празднование Курбан-байрама по традиции начнется с праздничной молитвы в мечети, которая пройдет рано утром в воскресенье.