Дженнифер Лопес дала концерт в турецкой Анталье

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес дала концерт в Анталье в рамках мирового турне «It's My Party».

Певица вышла на сцену Regnum Carya в курортном районе Белек.

Лопес сказал, что очень любит Анталью и соскучилась по Турции.

На двухчасовом концерте присутствовали 2500 зрителей, в числе которых футболисты Antalyaspor.

Лопес исполнила свою новую композицию Medicine, а также известные хиты On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing.

Декорации сцены и кулисы на концерте Лопес были украшена белыми розами, специально выращенными для певицы в провинции Испарта.