Мосты и автомагистрали в Турции станут бесплатными для пользования во время Курбан-байрама

Жители и гости Турции во время предстоящего праздника Курбан-байрам будут освобождены от уплаты пошлин за пользование мостами и автомагистралями, управляемыми Главным управлением автомобильных дорог, говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В соответствии с указом президента, опубликованным в официальном вестнике Resmi Gazete, в дни праздника пользование общественным транспортом в стране также будет бесплатным.

Бесплатный проезд по общественным мостам и автомагистралям начнется в субботу, 10 августа, в полночь, а закончится в четверг, 15 августа, в 7 часов утра.

Бесплатными для пользования станут мосты Мучеников 15 июля и Фатиха Султана Мехмета в Стамбуле, в то время как мост Султана Селима Явуза, также известный как Третий мост, останется платным.

Общественный транспорт, управляемый муниципалитетами и их филиалами, будет бесплатным, начиная с полуночи в воскресенье, 11 августа, до полуночи 14 августа.

Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха или Праздник жертвоприношения, является одним из двух главных праздников мусульман и празднуется в течение четырех дней.

Главная традиция праздника — это забой жертвенных животных, чаще всего баранов, в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву Богу своего сына, однако Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот и принес в жертву вместо сына.