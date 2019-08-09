Сотрудники правоохранительных органов в пятницу в ходе операции в Стамбуле изъяли 912 древних монет и формы, которые в древние времена использовались для их изготовления, сообщили СМИ.

Операцию одновременно проводили в пяти районах мегаполиса, включая Фатих, Эсенлер и Шишли в европейской части города.

В соответствии с сообщениями, были изъяты монеты эллинистического и византийского периодов, а также некоторые периода армянского Киликийского Королевства.

По данным газеты Habertürk, в рамках операции были задержаны пятеро подозреваемых.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.