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В Стамбуле изъяли 912 древних монет

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 09.08.2019 14:54
Фото из архива

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу в ходе операции в Стамбуле изъяли 912 древних монет и формы, которые в древние времена использовались для их изготовления, сообщили СМИ.

Операцию одновременно проводили в пяти районах мегаполиса, включая Фатих, Эсенлер и Шишли в европейской части города.

В соответствии с сообщениями, были изъяты монеты эллинистического и византийского периодов, а также некоторые периода армянского Киликийского Королевства.

По данным газеты Habertürk, в рамках операции были задержаны пятеро подозреваемых.

Каждый год в Турции проводятся тысячи операций по борьбе с контрабандой артефактов с целью пресечения незаконных продаж исторических находок и защиты богатого культурного наследия страны.

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