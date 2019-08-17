Турция никогда не забудет трагедию 17 августа 1999 года — Эрдоган

Турция продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы не допустить гибели людей в результате трагедии, подобной той, что произошла 17 августа 1999 года.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter в связи с очередной годовщиной событий землетрясения 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря в Турции.

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения у берегов Мраморного моря в Турции 17 августа 1999 года. Турция продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы не допустить гибели людей в подобной трагедии. Турция никогда не забудет эту трагедию», — написал Эрдоган.





В ночь с 16 на 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.



Эпицентр землетрясения находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула. Подземный толчок практически до основания разрушил Измит, на местном нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, а Стамбул остался без электричества.



Число жертв землетрясения превысило 10 тысяч, еще 25 тысяч человек получили ранения, а 600 тысяч - остались без крыши над головой.