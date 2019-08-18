В турецких провинциях Измир и Мугла возникли лесные пожары

Лесные пожары возникли в воскресенье в западных турецких провинциях Измир и Мугла.

Пожары охватили район Милас в Мугле и район Карабаглар в Измире.

В Мугле для тушения пожара, который быстро распространяется из-за сильного ветра, привлечены девять вертолетов, 27 пожарных машин и около 12 водовозок, в то время как в Измире для борьбы с огнем привлечены четыре вертолета и 15 пожарных машин.

Как сообщается, населенных пунктов вблизи районов, где возникли пожары, нет.

Причины возгорания пока не установлены.